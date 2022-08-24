民進黨前桃園市長參選人林智堅繼台大碩士論文涉抄襲，被撤銷碩士學位後，中華大學今(24日)也認定林智堅2008年碩士論文抄襲，建議撤銷林智堅碩士學位。 前台北市議員羅智強表示，鄭運鵬還認為林智堅沒有抄襲嗎？ 有網友則認為，「完了…完了…完了，芭比Q啦」。

羅智強今( 24日)在臉書粉專PO文認為，林智堅學位詐欺被雙重認證。鄭運鵬，你還是認為林智堅沒有抄襲嗎？給中華大學一個讚。繼台灣大學之後，中華大學再顯學術風骨。

網友紛紛表示，「中華大學終於還是秉持住了學術論理…開心」、「學術倫理不容挑戰，社會還是有正義原則」、「沒有是非，只有選舉的雙標黨」、「台大、中華大不畏強權，堅守學術倫理，讚！不論是非的鄭運鵬要割蓆斷義了吧？」、「台灣大學、中華大學護了學術界的尊嚴，真讚啦！」、「呼籲鄭運鵬表態是否力挺抄襲」。

還有網友認為，「完了…完了…完了，芭比Q啦」、「直接滑出壘了」、「是那個指導教授應該負最大責任」、「林智堅現在像是打棒球被驅逐出場後，再追加禁賽」。