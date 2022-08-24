狗園外圍疑似還有帶毛狗屍。（民眾提供／蔡明亘桃園傳真）

民眾在狗園外發現幼犬頭骨。（民眾提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音區一處愛媽狗園近日遭踢爆，園區外圍竟散落「狗白骨」，且園內管理狀態不佳，經民眾舉報也長期未改善，呼籲桃市府動保處應加強輔導並定期追蹤。負責管理的愛媽喊冤，白骨都在園區外，並不清楚情況。動保處稽查後回應，飼養管理確需改善，將把晶片紀錄帶回調查登記人究竟是誰。

爆料民眾指出，附近居民早在3年前就通報過，愛媽疑放任狗跑出園區，問題長期未改善，他今赴狗園外圍觀察，走在路上宛如不停踩到蝸牛殼發出聲響，發現竟是一塊塊「狗頭骨」，畫面十分驚人，扒開草叢更見屍骨散落滿地，甚至還有幼犬頭骨和長蛆的狗屍，初估有20至30具，且今有獸醫師帶晶片掃描機到場支援，沿路掃果真偵測到6至7組晶片。

「不要只是嚇嚇她，叫她清潔環境！」民眾呼籲，動保處應定期輔導追蹤民間狗園，別每次只做做樣子，請愛媽清潔環境並要求改善，民間狗園應與公立收容所有相同管理標準，否則容易過量收容，若能官民合作，相信會成為很好的收容中心，收容者也應回歸原本初心，好好照顧動物。

對此，管理該狗園的愛媽喊冤，起初看見收容動物被安樂死，便決心有能力就要幫助流浪狗，收容至今已過10年，目前園內約有70隻狗，每周都有送養服務，先前因設置圍牆被舉報，將尋他處收容園內狗隻，高額花費全靠自己賺，雖經濟有負擔，但無法放手不管。

該名愛媽感嘆「若真的不好我會改善，不是我的別硬要說是我的」，強調白骨都沒在園區內，詳細情況並不清楚，大家全心投入動保工作，與動保處互相協助，她也推薦民眾收養黑狗，更沒有欠動物醫院醫療費，如今還得面對民眾隨便檢舉，令她感到「很奇怪」。

動保處說明，去年曾稽查此狗園，當時飼養30至40隻狗，健康狀況佳，今年再度接獲檢舉來稽查，發現數量多達90隻，且管理狀況不如以往，便發函要求控制數量並確認有就醫證明。今觀察飼養環境與管理仍須改善，但無直接證據顯示有虐待嫌疑，狀況不好的狗也有就醫處置，不過一人難兼顧多狗，將請愛媽加強管理。

至於散落地面的狗骨，動保處也提到「若已成白骨，死因較難釐清」，自動保園區出去的狗都有晶片紀錄，今掃到的晶片會帶回調查登記人到底是誰，是否為此處領養的狗，若真是從這領養，會請愛媽提出說明。