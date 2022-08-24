大陸於日前軍演期間，曾傳出有無人機飛越金門馬祖上空。微博今有一段高清影片顯示，確實有一無人機飛越金門縣烈嶼崗哨，我方駐軍臉孔及表情清晰可見；還有另段影片拍到我方兩名駐軍丟擲石頭，企圖驅趕無人機。金門防衛指揮部今晚對此回應了。
對此，金門防衛指揮部今（24）日晚間回應，針對網傳「外島發現無人機，官兵丟石頭反擊」乙情，金防部表示，二膽島於本月16日下午發現「民用」無人機侵擾，期間值勤官兵均有高度警覺，並採辨識、應處、通報等處置程序；週邊休息官兵則自發性以石頭丟擲、擾亂，該架無人機隨即飛離。金防部指出，戍守外島官兵秉「備戰不求戰」原則，更以「不升高衝突、不引發爭端」態度加強戒備，堅守崗位，隨時應變處置各項突發狀況。
金防部進一步表示，中共無人機的侵擾，除了要測試我方應變作為之外，同時藉由剪輯片段影片，製造錯假訊息，散布於網路社群，再結合網軍行動，企圖達到分化、詆毀國軍的目的，是認知作戰的一部分。
金防部強調，面對中共無人機的不斷侵擾，防區運用各項聯合情監偵手段，可全般掌握，並將依敵情威脅程度及突發狀況處置規定，適切調整應處手段及強度，請國人同心協力，勿受敵對我認知作戰影響，分化軍民團結。
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