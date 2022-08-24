史詩級電影巨作「侏羅紀公園」的數十款電影珍品，即日起至8月31日在金門星光節快閃展出。（金門縣府觀光處提供）

全球限量發行，全台灣僅２件以999鍍銀侏羅紀公園大門銀塊。（金門縣府觀光處提供）

電影「侏儸紀公園」中出現的公園入場門票。（金門縣府觀光處提供）

1993年由史蒂芬·史匹柏執導，史詩級電影巨作「侏羅紀公園」風靡全球，數十款電影公司提供的道具、周邊展品，包括讓人對生命有無盡憧憬的蚊子琥珀手杖，即日起至8月31日在金門星光節快閃展出，與大家分享回到從前，穿越時空的想像和樂趣。

縣府觀光處說明，特展展品包括演員劇本、電影中出現的公園入場門票、標章、栩栩如生的電影恐龍模型、恐龍蛋化石、迅猛龍爪子、侏羅紀公園創始人約翰哈蒙德博士的蚊子琥珀手杖、1993年發行的電影錄影帶、電影劇組拍攝時進出侏羅紀園區使用的通行識別證，以及全球限量發行、全台灣僅2件以999鍍銀侏羅紀公園大門銀塊，都是令影迷、恐龍迷爭睹的周邊展品。

觀光處長丁健剛表示，8月1日登場的金門星光節，推出科幻主題「星球迷航」以及有如電影場景的恐龍世界，遊客好評不斷，此次再加碼邀請「樂恭場文創」展出期間限定的「恐龍重生」特展，要讓遊客朝聖電影《侏羅紀公園》的拍攝道具和周邊展品，機會難得。

樂恭場文創策展人林家莉表示，展品都是向英國環球影業公司商借，完整重現，也有部分侏羅紀全球限量商品，也是向電影公司特別爭取，盡在此次快閃特展亮相。

觀光處表示，金門星光節活動至9月30日止，每日開展時間17：30-21：00，最佳觀賞時間是19：30，最晚20：20入場。相關資訊可上「2022金門星光節」官網查詢。