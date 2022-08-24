承諾要給壽險市場帶來新商機、為超高齡化社會增加新商品，壽險公會理事長候選人、南山人壽董事長尹崇堯24日再發新政見，拋出將向金管會爭取開放「指數型年金」保單，為壽險市場添新保單類型，也為民眾退休生活增加新的選擇。

指數型年金在歐洲銷售已久，是介於利變年金與投資型年金之間的特殊商品，可以有保本或最低保證給付，再連結特定指數，讓保戶可以享有資本市場多頭行情，且投資風險由壽險公司承擔，投資操作亦是壽險公司，以有別現在由投信操作的類全委投資型保單，被歸類在傳統壽險。

據了解，先前如安聯人壽、法國巴黎人壽都有意在台送審或推動指數型年金保單，但因為架構與目前保險相關法規仍有扞格，必須討論出相關架構及風險管理措施，才可能過關，目前暫時不了了之。

歐系壽險公司因為母公司2023年就會接軌IFRS17，先前都已因應及準備，因此接軌對多數外商壽險來說，並不是問題，尹崇堯為展現未來將兼顧本土及外商、各類規模的壽險公司意見，24日提出商品發展策略的政見。

尹崇堯有商品發展四大訴求，一是未來將透過壽險公會建立預警及協調平台，充分傳達各壽險公司的需求與挑戰，定期檢視保單訂價合理性，強化商品風管，降低資訊落差，以與金管會建立互信機制；二是爭取新型態商品從寬認定，放寬保單審查程序、以加速新商品推出；三是建議開放引進「指數年金」，在兼顧穩定及資產成長下，提供保戶更多選擇，以符合退休生活需求；四是透過壽險公會，研議去識別化方案，爭取開放政府數據及資料分享，以利開發健康、醫療等新保單，提高費率訂價的準確性。

南山人壽表示，指數型年金理論上是在壽險公司的一般帳戶內操作，每張保單應會有「量身訂作」的指數，訴求外面買不到，依照不同參與率、保本率等，保戶可以追蹤透明化的指標，確定自己的資產累積速度，同時相關的信用風險則是由壽險公司承擔。