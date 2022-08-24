摩根士丹利證券指出，中租-KY（5871）在大陸獲利動能持續改善，針對當地中小企業放款風險控管得當，帶動企業營運表現，加上太陽能業務扮演集團金雞母，初評「優於大盤」、推測合理股價260元。

摩根士丹利證券台灣金融產業分析師施姵帆指出，中租-KY在大陸中小企業租賃領域，憑藉獨特的商業模式，以及成功的風險管理，一路以來獲利能力顯著提高。儘管大陸對疫情嚴格的清零政策壓抑今年經濟成長，摩根士丹利基於以下幾點，仍看好大陸貸款組合於2022～2024年的年複合成長率可達13.5％。

大摩所持理由是：一、大陸今年的封城規模比2020年疫情初爆發時小得多。二、大陸GDP年增率很可能於第二季觸底（0.4％），明年回升至6.2％。三、超過9成以上的大陸客戶都是中小規模製造業，大陸中小企業租賃滲透率仍低，有成長空間。

外資估算，中租-KY今年每股稅後純益（EPS）17.56元，較去年的14.8元成長將近2成，證明在後疫情時期動能不減，明年EPS更將站上20元，2023年是23.36元。

施姵帆進一步說明，中租-KY營運之所以能穩健增長，與其獨到商業模式有極大關連，中租-KY不僅聚焦銀行體系服務不到的利基型微型企業，還建立一套妥善的風險評估機制，因而將淨利率拉高到30％以上。整體而言，中租-KY利差高達8％～9％，比台灣銀行業平均利差1.3％還高許多。