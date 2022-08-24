受聯準會（Fed）又轉趨鷹派升息的態度，使市場原本樂觀情緒轉趨悲觀影響，美國股市回檔，因9月升息不確定性影響，市場震盪難免，投信建議，後市不妨利用定期定額搭配母子基金，持續參與扣款，讓震盪影響減低，資金有效做循環運用。

富蘭克林華美投信認為，今年市場波動確實較去年下半年高，主要由於高通膨造成各國央行持續鷹派升息，使得市場資金回流美元資產，投資布局要對抗高通膨與波動的市況，可運用定期定額持續扣款方式，更有機會持續累積單位數，不受市場震盪影響。

基於危機入市的想法，富蘭克林華美投信指出，以「金循環」定期定額搭配母子基金投資專案為例，建議投資人可利用最低2,000元的小額投資一檔股票基金，每月固定扣款、持續累積單位數，當資金累積達起初扣款金額的20倍時，可啟動轉入母子基金投資，讓母基金繼續累積，子基金再達到停利點又自動轉換回母基金，提高資金循環之運用效益。

富蘭克林華美投信分析，過去十年裡能定期定額堅持長期扣款的投資人不容易，若能達到拉長時間持續扣款，資金持續累積的複利效果會更佳。統計2012年起開始投資代表美國股市的標準普爾S&P 500指數ETF，若投資3年可得19.1％報酬率，投資5年可獲得29.3％報酬，若能克服人性追高殺低的弱點或不理性的停扣贖回情況，持續定期定額扣款累積達10年，投資10年報酬率可達到60.58％，投入的資產成長1.6倍。

過去十年間，全球市場歷經大陸股市熔斷、歐債危機、中美貿易戰、新冠疫情、近期的俄烏戰爭與美國升息，一再考驗投資人的耐心與定力。富蘭克林華美投信強調，只要能堅持定期定額持續扣款，不間斷的累積報酬率仍相當可觀，因此建議利用定期定額搭配母子基金循環加倍資金運用效率，讓投資更簡便輕鬆，達到最終目標。