林智堅中華大學論文遭撤銷 沈慧虹親上火線回應 19:042022/08/24 中時 陳育賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 沈慧虹24日晚間強調，林智堅是1個好的市長，過去8年新竹市政的努力，市民朋友是肯定的。（陳育賢攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對前新竹市長林智堅的中華大學碩士論文遭撤銷，民進黨新竹市長參選人沈慧虹24日晚間表示，尊重林智堅個人的決定，她強調，林智堅是一個好的市長，過去8年新竹市政的努力，市民朋友是肯定的。 林智堅碩士學位遭雙殺 桃園市府4字回應 林智堅碩論被雙殺 高虹安喊話沈慧虹為挺堅言論道歉 林智堅中華碩論再被認定抄襲 國民黨：蔡英文一路力挺應道歉 #九合一選舉 #桃園市 #新竹市 #林智堅 #中華大學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華大學認定林智堅碩論抄襲 教育部火速回應 18:142022/08/24 生活 中華大學認定林智堅碩論抄襲 徐巧芯喊兩個字 17:322022/08/24 政治 林智堅雙論文遭認定抄襲 民眾黨要求認錯道歉 17:522022/08/24 政治 林智堅中華大學論文也被撤銷 林耕仁：讓新竹人蒙羞 18:272022/08/24 政治 林智堅碩士學位被「雙殺」 張善政：民進黨上下都需向全民道歉 18:232022/08/24 政治 中華大學論文學位也遭撤 林智堅回應了 18:062022/08/24 政治 中華大學校長發3點聲明 要林智堅記取教訓再出發 17:492022/08/24 生活 林智堅碩士慘遭雙殺 藍營戰將點名蔡英文問這句 18:432022/08/24 政治 打造新護國神山 沈慧虹爭取國家太空中心擴建 14:492022/08/24 政治 陳明通2.0！中華大學校長說重話：將送指導教授賀力行到教評會 18:322022/08/24 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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