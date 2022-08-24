針對前新竹市長林智堅的中華大學碩士論文遭撤銷，民進黨新竹市長參選人沈慧虹24日晚間表示，尊重林智堅個人的決定，她強調，林智堅是一個好的市長，過去8年新竹市政的努力，市民朋友是肯定的。

林智堅碩士學位遭雙殺 桃園市府4字回應
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