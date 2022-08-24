日前高雄市衛生局接獲嘉義縣衛生局函轉，指出有商家察覺國農牛乳有不明沉澱現象，7月至8月共有5瓶牛乳發生此狀況，負責的天守公司曾派員前往，但未解釋沉澱原因。戴姓商家反映給嘉義衛生局，卻因牛乳公司位在高雄因此轉至高市衛生局檢驗，此後無下文。今日高市衛生局回應，現場查閱製程紀錄等尚未發現異常狀況，再查環境衛生尚符合規定，已抽驗同批成品檢驗衛生標準，倘有不符規定，將依食品安全衛生法第48條命其限期改正。

嘉義縣經營檳榔攤的戴姓商家於7月發現4瓶玻璃瓶裝果汁牛乳有不明沉澱現象，因此向天守公司及嘉義縣衛生局反映，天守公司曾派人員到場檢查，但民眾擔憂販賣給顧客是否會有食安問題，天守公司未做出回應，此後天守公司再無下文。

戴姓商家向嘉義縣衛生局陳情後，衛生局回覆牛乳公司位在高雄市，已轉請高雄市衛生局處理，後續就沒消息，8月又有一瓶胚芽牛乳發生同樣現象，卻依舊得不到衛生局以及公司出面回應，因此轉向投訴媒體。

今日高市衛生局出面回應，日前接獲嘉義縣衛生局函轉民眾反映販售的國農牛乳有不明沉澱物附著，已立即派員前往製造廠調查該批產品品質安全性，現場查閱製程紀錄等尚未發現有異常狀況，再查環境衛生尚符合規定，已抽驗同批成品檢驗衛生標準，倘有不符規定，將依食品安全衛生法第48條命其限期改正，屆期不改者，處新臺幣3萬元以上罰鍰。

業者表示，有接獲此客訴案件並處理中，因產品中有乳蛋白及乳脂肪等成分含固形物，因為油水比重產生自然沉澱物，產品已標示加註警語提示此狀況。有關陳情人反映的沉澱物，是否與該產品標示警語的沉澱物相符，衛生局已要求業者提出具體說明及如何處理，亦請業者應依消費者保護法妥適處理消費客訴爭議。