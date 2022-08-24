前新竹市長林智堅台灣大學、中華大學碩士學歷遭到「雙殺」，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（24）日表示，台灣民眾從未看到林智堅，及力挺林的民進黨、蔡英文總統，有一絲一毫的羞愧、反省，只會詭辯、不認錯。她鄭重呼籲，蔡英文與民進黨應向國人公開道歉。

柯志恩今晚在臉書指出，中華大學審議委員會剛宣布，認定林智堅中華大學碩士學位論文之寫作，確實存在抄襲情事且情節重大，決定註銷林的碩士學位。事情發生一次可能是巧合，但連續發生兩次，就請別再喊「冤枉」，更不要再說捍衛「人格清白」了！

柯志恩認為，林智堅的論文門案，以兩個碩士學位都被撤銷作為落幕。然而，在這過程之中，台灣民眾從未看到林智堅，以及力挺林的民進黨、蔡英文總統，有一絲一毫的羞愧、反省，反而是一再狡賴詭辯，不願謙卑認錯。

柯志恩痛批，如此傲慢硬抝的態度，實在讓國人看不下去，也讓黨內還有一點理智的人，坦言無法再為林辯護了。學術抄襲自然嚴重，但政治人物沒有誠信，沒有為台灣社會做正面表率，更是大事。

柯志恩提到，過去國民黨高市議員李眉蓁也涉入抄襲，學位被撤。但李眉蓁事發3天就公開道歉，如今也正在重新攻讀碩士，獲得社會鼓勵與肯定。

柯志恩認為，林智堅年輕，人生與政治之路還很長，坦然面對，知錯能改，才是正途。但自始咬牙護航、盲目寵溺，甚至下令全黨公職人員護堅的蔡總統，妳和黨內力挺智堅的人，更應該公開向國人鄭重道歉！