台中1名女子昨（23）日搭乘公車時，疑似堅持要從後門上車，司機員把車開到她的正前方「開前門」，她上車後暴怒嗆司機「你現在回答我，我不能從後門上嗎」並一路飆罵，甚至拍下司機照片作勢想檢舉，司機員最後無奈說他是好心卻遭誤會，反嗆「妳有種就把我搞得沒有工作」。

該網友在臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」曝光當時影片，該女子站在公車前端與司機員大吵，她不斷說「我不能從後門上嗎」、「你現在回答我就好，我不能從後門上嗎」，司機則解釋他當下已把前門位置駛近女子，當時前門就在女子正前方，女子卻堅持要從後門上車。

台中1名女子昨（23）日搭乘公車時，疑似堅持「要從後門上車」，司機員把車開到她的正前方「開前門」，她上車後暴怒嗆司機「我不能從後門上嗎」。（翻攝自臉書「爆料公社(官方粉專專屬)」）

影片中其他乘客也緩頰說司機是好意，想讓女子趕快上車，司機員也繼續說「我特別貼心在妳前面開門，我沒有偏歪，剛好在妳正前面」，還說女子拍下他的照片，若有本事可以去申訴他，「妳有種就把我搞得沒有工作」，女子最後氣憤地說「你管我拍你照片」後就下車離開。

其他網友留言「生活已經不容易了，為什麼還要這樣刁難別人」、「真的影響行車安全」、「不講理天下無敵，書讀的高，教養不足0分」、「下車記得要去看醫生喔」、「我猜司機遇到這種有理講不清的，也在氣頭上，只能壓抑情緒和避免分散注意力開過站影響到其他乘客權益」、「公車停車載客，前後兩扇門不是應該都要開嗎」、「這駕駛真有耐心」。