回頭太難？前新竹市長林智堅論文案延燒，中華大學今(24日)公布學倫會調查結果，與台大審查結果相同，也核定認定林智堅論文涉抄襲。對此，桃園市長參選人鄭運鵬競辦表示，鄭運鵬依然支持林智堅捍衛自己的清白。PTT鄉民看了嗨翻直呼：「不忘初心」、「頭洗下去了啊」、「不挺的話只怕又要被換了」。

中華大學24日下午透過聲明稿表示，審議委員會基於被檢舉人及關係人所提書面說明、資料、現場說明及答詢內容，於釐清本案事實後，同時參考美國大學教授協會所界定「利用他人之想法、方法或所寫文字而未加以註明或企圖令人誤以為其為利用人本身之作品者。」之抄襲定義，以及教育部「專科以上學校學術倫理案件處理原則」第3點第3款「援用他人之申請資料、研究資料或研究成果未註明出處。註明出處不當，情節重大者，以抄襲論。」之抄襲定義，認定林智堅君就本案碩士學位論文之寫作，確實存在抄襲情事且其情節重大。

林智堅台大國發所碩論已被校方認定抄襲，面對爭議，林智堅日前選擇退出桃園市長選舉。如今中華大學也針對林智堅論文完成決議，結果同樣為抄襲。對此，桃園市長參選人鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞表示，鄭運鵬委員尊重林智堅市長後續救濟的決定，也支持林智堅市長捍衛自己的清白。

PTT鄉民嗨翻：「辭職多久了，前市長好嗎」、「月月這樣是不是在反串？感覺變相一直臭」、「敢不敢同進退」、「現在還有誰覺得他清白」、「補刀太快了吧」、「支持鄭運鵬就是支持林智堅」、「好喔~挺抄襲」、「他支持林捍衛清白，沒說他相信林清白」、「支持鄭運鵬，就是支持林智堅雙抄襲」、「鄭運鵬是非不分如何當桃園市長？」、「黑到發亮了，還清白勒」、「建議DPP再換一個，月月鳥要一屍幾命？」

還有人酸「支持到底不忘初心，給他尊重」、「有種就說林智堅是清白的啦」、「小智：安靜點好嗎」、「只看顏色不看是非在凹阿」、「不挺的話只怕又要被換了，還沒登記呢」、「不願意下車耶，笑死」、「桃園市民：呵呵，又要騙我們了」、「好像幫腔幫得越來越沒有溫度了耶QQ」、「小智可能已經在哭了」、「月月鳥每次公開造勢都要和小智同台」、「月月鳥頭洗下去了阿QQ」、「鄭寶清該出來選了」、「爽到張善政」。