Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展開幕典禮24日盛大舉行，現場匯集一千兩百多家參展廠商、使用超過四千個攤位，以四層樓的規模展出。（杜宜諳攝）

Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展開幕典禮24日盛大舉行，從製造端到應用端所需之軟硬體設備及整合系統，提供業者改善製程及提升產品附加價值的轉型策略。（杜宜諳攝）

Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展開幕典禮24日盛大舉行，參展廠商無不使出渾身解數，吸引參展民眾目光。（杜宜諳攝）

Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展開幕典禮24日盛大舉行，廠商無不將公司最高技術推出參展。（杜宜諳攝）

Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展開幕典禮24日盛大舉行，有廠商展示運用DxK 38UX540工業相機產品瑕疵檢測、物件分類的能力，以樂高製作出完整輸送系統。（杜宜諳攝）

Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展開幕典禮24日盛大舉行，有廠商以機械手臂做出骰寶遊戲機，讓現場民眾以娛樂方式實地感受器材性能。（杜宜諳攝）

Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展開幕典禮24日盛大舉行，許多廠商現場實地展示自家產品優秀性能。（杜宜諳攝）

Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展開幕典禮24日盛大舉行，廠商無不將公司最高技術推出參展。（杜宜諳攝）

全國規模最大的智慧製造展覽會「Intekkigent Asia 亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」24日在南港展覽一、二館隆重登場，匯集一千兩百多家參展廠商、使用超過四千個攤位，以四層樓的規模展出，從製造端到應用端所需之軟硬體設備及整合系統，提供業者改善製程及提升產品附加價值的轉型升级策略。

「Intekkigent Asia 亞洲工業4.0暨智慧製造系列展」結合「台北國際自動化工業大展」、「台灣機器人與智慧自動化展」、「台北國際物流暨物聯網展」、「台北國際冷鏈科技展」、「台北國際模具暨智慧成型設備展」、「台灣3D列印暨積層製造設備展」、「台灣國際雷射展」以及兩年一度的「台北國際流體傳動與智能控制展」及「台北國際數位化機械要素展」等九大工業主題展，主辦單位展昭公司表示，今年展覽集中各產業具密切關係的供應鏈，並兼顧專業交流活動，提供業界一站滿足、由上而下完整的採購思維與人際交流，飽覽創新技術與前瞻趨勢，絕對精彩可期。