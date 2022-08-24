台中市議員冉齡軒涉嫌浮報詐領助理費案，台中地院今天開庭，冉齡軒夫妻口徑一致否認貪汙，供稱是葉姓助理在選舉年挾怨報復，向議會請領的助理費都入助理帳戶，助理都是「自願」捐繳回服務處，並無貪汙動機。

檢調追查冉齡軒涉嫌詐領助理費148萬元案，清查金流發現，除服務處開銷外，個人私用的74萬餘元包括供奉法師及寺廟、為家人作法會，甚至給在大陸的兒子當作生活費。檢方在今年4月間依涉貪汙治罪條例的利用職務上詐取財物罪，起訴冉及助理等11人。台中地院日前開庭時，冉的哥哥及助理等9名被告，都承認起訴內容，冉與丈夫邱裕民今天由律師陪同下出庭，兩人都否認犯罪。

冉齡軒表示，全案是在丈夫禮儀社工作的葉姓員工，持零用金與助理費混用的帳冊向相關單位舉發，事實上，她並無貪汙動機，更沒有偽造文書。

冉並說明指出，她聘用助理時要求簽訂合約，合約中要求助理必須遵守三從四德、以家為重及五倫五常等倫理，也不能包工程、炒地皮及收紅包，離職助理違反契約，離職後趁選舉年挾怨報復。

邱裕明否認犯罪，他說，同案被告指控不實，他並未經手助理的存簿、提款卡。