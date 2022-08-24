第3屆ITCE2022國際茶咖啡品鑑大會，於8月24、25日，9月1、2日舉行品鑑，來自大陸、義大利、喬治亞共和國、台灣等地的咖啡及茶葉等計212件作品參賽，預計選拔出15件金質咖啡、8件金質茶品，競爭相當激烈。

由ITCS國際茶咖啡感官研究室、中台科大食科系博士劉伯康感官品評研究室、中台科大、大葉大學及TBA台灣咖啡師協會等共同參與，透過30名專家與經驗型品評員進行嚴謹且科學的品鑑過程，最終選拔出金質、優選及推薦等3類獎章，運用專業與消費者2大品評系統，在科學性感官分析的原則下進行品鑑。

ITCE首屆舉辦以來，計來自義大利、中國、香港、台灣、泰國、喬治亞共和國等地，逾500款茶與咖啡產品參與，除進行茶與咖啡等嗜好飲品的感官分析研究，整合1套華人語彙的感官分析系統，提供業界實務運用。

ITCE創辦人顏金源表示，ITCE致力於建立符合國人品飲文化的生活性描述方式，運用專家定量描述與消費經驗定性描述整合的品鑑系統，務求真正描述國人的實際感受，建構有效的感官品質與品飲經驗之趨勢分析。

中台科大食科系主任、ITCE發起人之一的劉伯康博士說，ITCE國際茶咖啡品鑑大會是個兼具科學及商業的品鑑模式，這個系統不但可以用於咖啡與茶等嗜好性飲品的品鑑，也可用於其他產品的評估，據以協助國際了解台灣在地的飲食文化。

主辦單位指出，未來也可透過每年收集的品鑑資訊，有效預測台灣消費者的嗜好，除可幫助咖啡農及茶農烘焙出迎合消費者嗜好的產品之外，亦可進一步進行精準行銷與推薦。