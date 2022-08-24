今下午在阿里山鄉衛生所舉辦5G遠距醫療啟動記者會，嘉義縣縣長翁章梁、立委伍麗華、縣議員武清山、衛生局長趙紋華等人聯合啟用。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今下午在阿里山鄉衛生所舉辦5G遠距醫療啟動記者會。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今下午在阿里山鄉衛生所舉辦5G遠距醫療啟動記者會，現場並由醫師直接演示遠距醫療便利性。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣阿里山鄉位處偏遠，就醫交通不便，一直以來結合健保署IDS計畫，提供各村定點及巡迴醫療服務，經衛生局向衛生福利部爭取醫療補助，今年獲遠距醫療設備經費304萬6900元，完成阿里山鄉衛生所5G網路布建，後續並結合嘉義基督教醫院、奇美醫院的遠距醫療服務，另聖馬爾定醫院也在石棹醫療站有遠距醫療，全面提升偏鄉緊急醫療照護。

今下午在阿里山鄉衛生所舉辦5G遠距醫療啟動記者會，嘉義縣長翁章梁、立委伍麗華、縣議員武清山、衛生局長趙紋華等人聯合啟用，現場並由醫師直接演示遠距醫療便利性。

趙紋華分析，2021年嘉義縣與阿里山鄉前十大死因第一順位都是惡性腫瘤，另外阿里山鄉的糖尿病、腦血管疾病、慢性肝病、肝硬化、腎炎等疾病皆高於嘉義縣平均，男性前列腺癌、女性乳癌等死亡率也高於全台山地鄉，顯示醫療便利性可能不足。

在5G網路布建完成後，衛生局積極媒合醫院透過遠距方式提供醫療，奇美醫院自9月起，每月第2周星期三下午1點至3點半在阿里山鄉衛生所提供遠距眼科服務、嘉基每周五下午2點至4點提供耳鼻喉科及皮膚科，趙紋華說，未來偏鄉醫療不再受限於交通阻礙，實現在地就醫治療與可近性照護。

「現代科技幫助偏鄉醫療非常多！」翁章梁指出，阿里山醫療科別無法照應到所有鄉親，所以特別媒合嘉基、奇美、聖馬提供遠距醫療，在地醫師檢查問診，遠端專責醫師提供診斷方向，讓患者得到即時協助，解決鄉親身體痛苦，希望可以作為未來偏鄉醫療的政策方向。