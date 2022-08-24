桃園唯一一座焚化爐欣榮BOO（興建、營運、擁有）合約20年屆滿，環保局17日重新上網招標，公告每噸1820元籲外縣市來投標，藍營議員痛批壟斷事業公開招標根本是擺爛，預言會不斷流標加價、任業者宰割，環保局長呂理德說，觀音生質能中心最快10月就能上線，會盡最大努力在卸任前完成議約。

欣榮焚化爐20年合約去年10月到期，環保局和欣榮延約2年、預計到明年底，綠營議員彭俊豪、林俐玲等人都關心重新議約進度，呂理德表示，17日已依政府採購法規定，採公開評選限制性招標，只要符合日處理量達300公噸以上的大型垃圾焚化廠，都可參與投標作業，等標期1個月，將於9月16日截標。

但呂理德多次回答：「不回答假設性問題」引爆議員怒火，無黨議員謝美英說，桃園唯一的欣榮焚化爐年處理量僅38萬噸，但桃園垃圾量從升格前每年37萬噸提升到51萬噸，多出來的都「打包」待處理，如今暫存外面的已達44萬噸，舊的沒處理完、新的又不斷堆積，雖然重新上網招標，但應該要把備案想好，直言：「這不是假設性議題！」

藍營議員舒翠玲更痛陳：「沒研擬備胎有何資格當局長！無恥學者政客！」直指焚化爐是壟斷、獨佔事業，全桃園僅有欣榮能做，外縣市焚化爐考量油料跟人事成本，投標機會微乎其微，但環保局卻直接公開上網採限制型招標，根本是推卸責任，預言將不斷流標提高價格，加到廠商滿意才來投標，淪為讓廠商予取予求的合約，怒斥環保局若有辦法早就議約成功，怎會先延約2年，根本是尸位素餐。

「佩服你啊！竟然可以預見3、4個月以後的事情，怎能肯定一定沒辦法？」呂理德也不甘示弱回嗆，為避免發生垃圾處理危機，先依原契約精神及條件進行2年短期招標，做為垃圾處理過渡期因應，並以替市民荷包把關、爭取更好的條件為使命，依政府採購法規定採公開評選限制性招標。

呂理德也解釋，欣榮焚化爐之前是特許行業，有一次優先議約權，但過去談不攏，因此將議約權用於延約2年，接下來就能開始公開招標，招標設下的條件全台24座焚化爐都符合資格，若第一次流標，下一次等標期縮短為7天，強調當然有備案，但不能先自掀底牌，觀音生質能中心也預計9月功能試車，通過後就能發執照、10月正式運轉，1年可去化22萬噸垃圾，將有更多籌碼去談。