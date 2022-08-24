針對立委劉建國今（24）天提出農業政策，稱4年內要讓農民增加20萬元收入，雲林縣政府表示，口號式的政見讓人民無感，劉建國委員所提的政見，許多是張麗善已在做的施政，建議他先督促中央完善整體產銷大環境，才是農民朋友真正需要的。

雲林縣政府表示，從劉建國委員提出的農業政策看來，凸顯擔任4屆雲林立法委員的他對雲林的農業真的很不熟。以科技農業為例，自縣長張麗善上任後全力發展，輔導的農民、農產加工業者屢獲國內外大獎，今年3月雲林縣府以「打造中南部六級產業AI科技示範場域」獲得第9屆智慧城市創新應用獎殊榮。

雲縣府指出，縣府成立的智慧農業大學讓農民朋友在栽種過程中引進科技、智能、研發、行銷的角度與工具，劉建國委員提到的政見是「複製」、「貼上」縣府正在做的事。

針對劉建國提推動冷鏈園區，雲林縣府表示「相當無奈」，向中央送出冷鏈物流園區計畫迄今被卡關2年，從未獲得正面回應，連雲林縣府向中央爭取增建雲林肉品市場的畜產冷鏈物流園區設施也被打回票，反而選擇補助交通距離較遠、肉品市場規模較小的嘉義縣，如此明顯的差別待遇，劉建國立委卻從未為雲林縣發聲。

雲林縣政府說，劉委員若能放下黨派與私心，多為雲林在中央遇到困難的建設盡一些心力，許多建設早已開始進行，而不是當作自己的選舉牛肉，如此對雲林縣的長遠發展並沒有任何助益。

縣府強調，根據主計總處最新公布數據，縣長張麗善上任這3年雲林縣平均每戶家庭所得與人均可支配所得年年增加，3年來平均每戶家庭所得增長超過16萬元，人均可支配所得增加超過5萬元，顯示在張麗善主政下，每個產業的成長幅度都加速前進。