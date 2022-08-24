韓劇《Good Job》今（24日）舉辦記者會，男女主角丁一宇和「少女時代」成員俞利繼《打包袱-盜取命運》火速二搭，丁一宇表示屬於選擇作品較慎重的類型，上次合作感受到俞利是非常認真的演員，再次搭擋時感到非常安心，「有滿滿的安全感」，俞利也說：「沒想到會這麼快再次搭檔，這種從前世到現今的緣分很有趣，也有粉絲稱我們為轉世CP。」至於為新作彼此的互動打分數，丁一宇先表示，「親密度加10分，所以是110分！」權俞利則直接加碼，「因為比前作加倍更好，我給200分。」

丁一宇飾演凌駕財閥之上的「超財閥」殷強集團會長，晚上則變身事務所偵探，預告更公開他走在超豪華衣帽間的變裝畫面，走路有風的模樣彷彿在走伸展台，還不忘展現精壯胸肌和腹肌。丁一宇笑說很多次變完裝，連現場的工作人員都認不出來，「印象最深刻的是其中一次老人變裝，光化妝就花了4、5個小時，體驗了7種以上的變裝」。至於「超財閥」和其他財閥的差異，他打趣說：「除了財產是財閥等級，我的外貌也是財閥級，而且還擁有雙重職業。」劇中的好搭檔音文碩馬上補充：「丁一宇的超財閥，要外貌有外貌，要身材有身材，打架技巧好，又聰明又性感充滿魅力，真的要說的話記者會結束了都說不完！」。

俞利飾演與眾不同的超能力者，出生就擁有「老鷹般」的視力，被問到若擁有這樣的能力會想做什麼時？她說：「希望能拿來做好事，像是在遠方看到事故發生，馬上可以救人。」戲外的她也視力絕佳，透露右眼視力1.5、左眼1.2，拍攝前看了許多「超視者」相關影片，平時會故意戴眼鏡降低視力，體驗把眼鏡拿掉時，視力瞬間清晰的感受。由於現在正逢「少女時代」回歸期，俞利笑說：「能做的就是好好訓練和管理身體了，進行少時行程時也從成員上獲得許多活力，粉絲也給了許多關注和愛，與其說累，反而得到更多的力量！」還俏皮隔空向成員喊話：「今晚我的戲要首播了，大家會不會跟我聯繫呢，期待喔。」

主演群也被問及接檔《非常律師禹英禑》是否有壓力，丁一宇表示自己也是該劇的忠實觀眾，平台也因此受到關注，在《Good Job》拍攝時就有不少的粉絲關注跟支持，覺得很感謝，「接檔《非常律師》要說沒有壓力一定是騙人的，雖然接下來的回答有點像教科書範例，但自己能做得就是像教科書一樣，好好地閱讀劇本好好地演戲。」俞利也說：「我也一樣認為不可能沒有負擔的，但更多的是感謝，我們能做到的就是奉上我們的熱情，希望觀眾可以透過作品看到我們的用心，為我們應援。」至於對收視率的期待，丁一宇說：「因為這是我的第12部作品，如果能超過12％就很感謝了。」音文碩則說：「如果是各自對收視率的夢想的話，那我想要30％。」隨後補充說：「剛剛是開玩笑的，收視率這個東西也不是演員能決定的，是觀眾觀看戲劇之後產生的結果。」該劇今起每週三、四晚間9點在LINE TV、愛奇藝台灣站、friDay影音8月24日同步跟播韓國。