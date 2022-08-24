櫃買中心24日表示，為因應國際永續發展趨勢，金管會今（111）年3月3日正式啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，分四階段時程推動上市櫃公司揭露溫室氣體盤查及查證資訊，以提升產業國際競爭力。

櫃買中心為協助上市上櫃公司建立溫室氣體盤查能力，進一步減碳以落實永續發展責任，將於8月31日至9月6日採線上播放影片方式辦理「溫室氣體盤查及查證宣導會」；本次宣導會邀請勤業眾信聯合會計師事務所及資誠聯合會計師事務所專家，就「企業因應碳盤查之營運規劃」及「碳足跡管理與淨零時代競爭力」等議題，講授企業因應永續發展路徑圖政策之營運規劃、策略及如何設立碳管理及淨零目標，並邀請崑鼎公司代表以「企業推行溫室氣體盤查實務經驗分享」為題，分享其碳盤查經驗及減碳作為。

本次線上宣導會之相關影音資訊，將於8月31日至9月6日置於櫃買中心網站提供發行公司點閱觀看，可上櫃買中心網頁首頁「櫃買活動/報名活動」項下之「溫室氣體盤查及查證宣導會」活動網頁（https://dsp.tpex.org.tw/web/listing/esg_event.php）查詢。

此外，櫃買中心已設置「永續發展路徑圖專區資訊」，上市櫃公司及投資人可至櫃買中心官網（https://www.tpex.org.tw/web/）右上角點選「永續發展路徑圖專區」連結，或至「櫃買市場業務宣導網站」（https://dsp.tpex.org.tw/）之「發行人ESG」頁籤，點選「永續發展路徑圖專區」，即可查詢永續發展路徑圖相關資訊，櫃買中心將持續提供最新資訊供公司及投資人參考。