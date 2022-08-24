台灣彩券秋節加碼6.2億元即將從8月29日起「威力彩」拉開序幕，「大樂透」百萬百組則從30日開始，台灣彩券表示，民眾要提高中獎率，可以集資包牌。

台灣彩券公司董事暨發言人黃志宜推薦民眾集資包牌增加中獎機會，一次買齊「大樂透」加碼期間12期彩券，每期包牌7個號碼提高中獎機會，共計4,200元。「威力彩」則採第二區包牌，第一區任選6個號碼，再包下第二區的01~08號，共計800元，若幸運一注獨得，不僅可以帶走億元頭獎，還可以同時抱走7注二獎。

根據台灣彩券統計，威力彩中頭獎機率只有二二一九萬分之一雖然是各電腦彩券中最低的，因此，頭獎常常連摃，但若不計較中獎獎金大小，只要有中獎就好，然據台灣彩券統計，「威力彩」整體中獎率是所有電腦彩券中最高，只有八．五分之一。至於中頭獎機率最高的是「今彩539」頭獎金額800萬元，中頭獎率為五七萬分之一；中頭獎率第二高為「雙贏彩」的一三五萬分之一，頭獎獎金為1500萬元。

投注站人員表示，若想只要有中獎即可，就買「今彩539」和「雙贏彩」，而且每注才50元；至於「大樂透」和「威力彩」的頭彩都是逾億元，中頭獎機率低，包牌可以大大提高「大樂透」及「威力彩」中頭獎率。