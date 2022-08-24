《初戀慢半拍》24日舉辦首映會，主創團隊和演員群盛裝出席。（粘耿豪攝）

台片《初戀慢半拍》今（24日）舉辦首映會，片中演員徐若瑄、柯震東、于子育等人出席，導演陳駿霖表示成本約3000萬，只要票房能破3000萬就很開心了，徐若瑄則說尚未討論祭品文，不忘開玩笑喊，若破3000萬，就幫感情生活低調的好姊妹于子育公布另一半，「破億的話，柯震東也不會再隱瞞（意旨公布戀情）」，嚇得柯、于2人急忙否認，強調自己單身。

徐若瑄近日除了宣傳《初》片外，還要準備下周六將在小巨蛋登場的「VIVILAND巡迴演唱會」，忙得不可開交，但仍規定自己每天還是必須睡滿8小時，「要睡好喉嚨狀態才會好」，不過也透露6月到澳洲旅遊時不慎跌倒，當下因為用手撐，去照超音波後發現是旋轉肌腱撕裂約0.33釐米，「因舊傷還沒好，現在每天練舞練到最後一首就會很不舒服，比生小孩還痛，正在做物理治療」，但敬業的她也沒有因此改變編舞就是希望能帶給歌迷最好的演出。柯震東、于子育也表示下周一定會排除萬難到場支持。

柯震東同樣目前要忙於宣傳《初》片，導演處女作《黑的教育》也正在趕後製中，還有新片進入前置準備期，「沒什麼時間睡覺，盡量把3個身分都做好」，首度轉戰幕後，他表示《黑》片有報名今年金馬獎，「壓力是還好，因為演員們都很棒，每屆的評審口味也都不一樣」，之後是否較想往幕後？徐若瑄聽到後立刻喊「你的顏值（轉幕後）太可惜了」，柯震東也說「就都努力做好做滿，目前還算是好玩的階段，可能不好玩的還沒開始」。

而憶起片中一場接吻戲，徐若瑄笑說：「因為柯震東飾演的小洪是個沒有戀愛經驗的男生，所以接吻的時候特別有那種生澀感。」柯震東也害羞接話：「V姐一直都是我的女神，沒想到有天我們會拍吻戲！所以演出生澀感不難，我拍吻戲當時就是母胎單身的感覺沒錯。」侯彥西則搞笑說這一切都是從他開始的，要柯震東好好感謝他。該片本周五（26日）上映。