69歲香港資深藝人曾志偉去年入主TVB成為總經理，不僅參與節目企劃，更親自出陣當主持人，22日港媒報導曾志偉中鏢罹患新冠肺炎，病情嚴重，一度喉嚨痛到說不出話，女兒曾寶儀今（24）日在facebook向大家報平安：「他的covid症狀慢慢減緩恢復」。

女星曾寶儀今（24）日在facebook透露爸爸曾志偉昨晚發來照片，明顯covid症狀有慢慢好轉，已經可以聊天看電視了，不過曾寶儀跟他說：「很謝謝你關心我的節目，但可以拍一張好看一點的照片，眼睛不要是閉著的嗎？」照片中曾志偉隨手一拍就拍到曾寶儀閉著眼睛拿起咖啡的瞬間，看起來充滿喜感，讓曾寶儀直呼：「爸爸根本沒在管女兒好不好看，女兒心裡很無奈，但想到爸爸即使生病也在關心我，一切也都雲淡風輕了。」

曾寶儀也向這幾天關心的友人表示謝意，她以過來人的經驗開導曾志偉，染疫就平常心面對，好好躺平休息。男星鳳小岳留言：「祝福早日康復」，不少網友表示：「在爸爸眼裡，無論女兒在什麼狀態下，都很美」、「祝寶儀爸爸早日恢復健康」、「爸爸不是沒在管女兒好不好看，而是因為不管女兒怎麼樣，在爸爸心裡都是最好看的 」、「我爸爸也是，總是幫我拍一些歪嘴斜眼的照片」、「閉著還是很美啦」

據《東網》報導，曾志偉最近確診罹患新冠肺炎，已經緊急取消錄影和預定好的會議等行程，傳聞他的病況嚴重，但他受訪時已經報平安，指出：「前晚喉嚨痛最難耐，完全無法說話，也問過醫生，要求我在家多休息、喝水」，他有發燒症狀，但不嚴重，「其他沒什麼特別的」。