台中市7月19日爆發今年全台第一例本土登革熱病例，為50多歲男性業務員，經台中市衛生局擴大匡列採檢，經匡列123人血清採檢，訝然發現同里中有2位60多歲在印尼經商回國的夫妻快篩陰、血清抗體呈陽性，但倆人6月底在印尼出現症狀未就醫，且7月1日返國，且與先前本土病例住同里非同一社區、也無接觸史，懷疑環境中已有病媒蚊傳播。

台中市政潭子區大富里一名50多歲男性業務員，8月9日起出現發燒情形，8月10日至15日間就醫，因症狀未改善，17日至感染科就診登革熱快篩陽性醫院通報為本土登革熱病例，疾管署檢驗確診為今年全台首例本土登革熱個案，由於該男近期未出國，為避免爆發社區感染，衛生局已跨局處啟動防治作為。

為圍堵登革熱疫情，衛生局針對該本土個案同住家人、同職場同事、社區及工作地鄰近有症狀及近期境外入境住戶等123人，主動積極安排擴大血清採檢送疾病管制署檢驗，發現同里中有2位60多歲在印尼經商回國的夫妻，登革熱快篩為陰性、血清抗體陽性。

經疫調倆人6月在印尼經商，6月底在境外即出現疲憊、無力及腸胃不適等非典型登革熱症狀，於當地未就醫，7月1日返國居檢，居家檢疫期滿後，因仍有腸胃不適情形故陸續至診所就醫，2人皆無發燒、肌肉、骨骼痠痛等症狀，目前症狀皆已緩解，疾管署也判定為境外移入個案。

衛生局說明，7月19日確診的本土個案，基因定序也是印尼株，雖然與境外移入兩例不認識、未接觸，卻住同一里，由於登革熱為環境病，而近日午後偶有陣雨，易於積水容器或積水的空屋、空地、廢棄工廠等孳生病媒蚊，懷疑社區環境中有病媒蚊。

目前潭子區級防治中心也立即啟動社區溝通、協調及全面動員孳清、病媒蚊密度調查，並執行化學防治，全力防堵疫情。

衛生局長曾梓展呼籲民眾提高警覺，民眾如有不適症狀，應立即就醫並告知醫師接觸史、旅遊史。尤其今年東南亞國家登革熱疫情嚴峻，隨著國際往來互動因國門鬆綁更加頻繁，返國入境時如有發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀，應主動告知機場檢疫人員，返國後兩週內如出現不適症狀應儘速就醫，並主動告知醫護人員旅遊史，避免疫情擴大。