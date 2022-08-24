台北自動化工業大展24日登場，工業電腦龍頭研華（2395）攜手偲倢科技、誠睿科技、漢門科技、譜威科技和科智科技等產業夥伴，共同展示智慧工廠環安衛、智慧機械、環境能源管理、永續工廠方案和AI方案等五大主題，聚焦數位轉型商機。

研華工業物聯網事業群資深協理暨海外新興市場行銷總經理張敏忠表示，新冠疫情雖然為企業營運帶來高度不確定性，但也有效加速企業數位轉型腳步。近年隨著永續意識抬頭，也刺激各界對環境永續ESG的重視。

張敏忠表示，面對後疫情時代，透過即時的數位驅動策略可以替組織達成永續經營目標。研華為了有效掌握此波永續轉型趨勢，今年聚焦數位轉型與ESG永續議題，進一步與台灣產業生態夥伴合作，以共同實現綠色轉型與永續目標。

研華近年積極以共創模式協同產業夥伴建構行業生態體系，今年再度延續先前模式，與偲倢科技、誠睿科技、漢門科技、譜威科技和科智科技等夥伴合作展出五大方案。

包括與誠睿科技、漢門科技共同推出智慧工廠產線數位轉型方案，與科智科技展示ESG永續和廠務環安衛解決方案；智慧機械則有智慧設備監診方案、新一代EtherCAT超微型控制器等。

環境與能源領域聚焦太陽能雲端智慧EMS系統、設備異常遠端監測方案、民生汙水運維管理平台；永續工廠主要涵蓋智慧工廠無線電子紙方案、整廠整線軟體安全部署、MachineUnite設備雲智聯系統。

此外，研華也攜手偲倢科技，對於AI瑕疵檢測落地服務、智慧製造OT-IT整合方案合作成果。