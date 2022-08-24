信託2.0向下札根！信託公會指出，近兩年推動大專院校與高中職信託扎根教育已有初步進展，繼2021年與銘傳大學簽訂「信託產學合作備忘錄」之後，於2022年續規劃兩項專案，並分別與「銘傳大學、致理科技大學」簽訂信託產學合作契約；專案內容活潑，且針對國內各大專院校與高中職學生設計，期能吸引更多青年學子加入，開啟認識信託進而利用信託做為財產規劃的敲門磚。

信託公會秘書長呂蕙容進一步提到，自信託業法施行後國內信託業辦理信託業務的時間已有廿餘年，不過一般民眾對信託的認識與應用還不普遍。很多人都已懂得理財的重要，但在獲得財富後，能善加管理且延續金錢的價值也很重要。利用信託制度可達到保障財產安全與專款運用的觀念，仍需透過更淺顯且普及的宣導讓民眾了解；若能將這些觀念納入高中職學校課程內容，藉由校園提早讓學子建立信託觀念就是很好的起步，也希望能帶動更多學校願意與信託業進一步合作，讓信託觀念從小扎根，日後才有茁壯成林的機會。

呂蕙容指出，信託公會這次規劃的專案有兩項，包括一、下世代「信託知識」推廣計畫：由學生發揮創意撰寫腳本，錄製輕鬆幽默的信託知識型Youtube影片，讓年輕學子看影片就可以輕鬆認識十種信託基本觀念。二、辦理大專生信託企劃創意競賽與高中職信託知識競賽：邀請全國大專院校學生組隊參加，設計情境讓學子們動動腦利用信託制度解決問題，激發年輕人發想創新的信託企劃與應用；並搭配高中職課程中的財金素養課程，舉辦信託知識競賽，讓學生們藉比賽準備過程增加對信託制度的認識。呂蕙容點出，信託觀念要廣為民眾認識且熟悉，向年輕學子推廣是很好的開端，因為無論老少，信託是一輩子都用得上的制度。

此次規劃產學合作的專案涵蓋影片製作與競賽兩類，非常鼓勵年輕學子能共同參與且發揮創意，為國內信託教育向下扎根與信託觀念啟蒙奠定良好的基礎，若有興趣以推廣信託為職志的年輕學子，未來更可投入信託業，用信託照顧更多的人群。