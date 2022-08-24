台北市長選舉，民進黨陳時中、國民黨蔣萬安、北市副市長黃珊珊三強競逐。前民進黨立委郭正亮表示，深藍的人受不了陳時中的嘴臉，絕對不讓陳時中當選，所以他們的票現在開始回流到蔣萬安那邊，這對蔣萬安有利 。

針對陳時中不公布疫苗採購合約，郭正亮24日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，現在產生一種政治效應，大家對陳時中疫苗這件事記憶猶新，陳時中可說是深藍最討厭的人。深藍會自動集結。深藍原本有些人不喜歡蔣萬安，他認識蠻多深藍的朋友，有人本要投給黃珊珊，但他們對蔣萬安不滿的情緒遠低於對陳時中的仇恨，結果陳時中那個嘴臉又出現了，讓深藍的人覺得，讓陳時中這樣的人當選還得了，所以現在深藍的票開始回流到蔣萬安那邊。

主持人問到可是只有深藍，還有中間呢？郭正亮表示，原本黃珊珊只要拿到20%，蔣萬安就很難選，但如今若有5%深藍的票回到蔣萬安那邊，他們看到陳時中的嘴臉受不了，絕對不讓陳時中當選，動力就出現了，這對蔣萬安有利 。 羅友志補充一句說，「陳時中會幫到蔣萬安、傷到黃珊珊」。

郭正亮指出，這場有關防疫的戰火，黃珊珊參與的太少，本以為她是副市長，對防疫應會有強而有力的批判才是，意外的是，蔣萬安和國民黨市議員表現突出，因此，深藍的選票就會流到蔣萬安這邊，因為了不讓陳時中當選。