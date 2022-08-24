即起開放「全支付」App下載，或可透過全聯PX Pay，即可完成註冊或升級成為全支付會員。（全聯提供）

為鼓勵PX Pay會員升級全支付，全聯推出點數加碼送優惠活動。（全聯提供）

全支付通路範圍涵蓋連鎖餐飲、百貨、遊樂園、手搖飲、電影院等。（比漾廣場提供）

全支付通路範圍，百貨有環球購物中心、三創生活、比漾廣場、美麗華百貨、秀泰生活、宏匯廣場等多家合作。（吳奕萱攝）

據資策會公布的「2021年行動支付消費者調查」，近年受疫情影響，台灣消費者支付習慣逐漸改變，行動支付的偏好度明顯提升，從2020年的37%成長至50%，行動支付也不再只是年輕人的工具。其中全聯「PX Pay」會員就達800多萬人，婆媽使用族群多，現全聯再拓展下一里程碑，宣布旗下電子支付機構「全支付」正式上線，董事長林敏雄更喊出要做「領頭羊！」帶動台灣行動支付普及率更提升。

林敏雄表示，全聯創立20多年來，從會員卡一點一滴開始，到2019年推出行動支付工具「PX Pay」，200多天時間會員就累計500萬人，迄今更有830萬人，每年透過「PX Pay」消費的業績就有600多億元，占全年營收的3分之1。他觀察，很多國家已經普及化無現金支付了，但台灣還需要加油，所以決定「義不容辭」來做，過程非常感謝金融界、通路界的幫助。雖全聯做電子支付賺不了錢，但還是想帶頭衝、做領頭羊，透過全聯800多萬的「PX Pay」既有會員，加上上百家大品牌、超過10萬家合作據點下，全力跨領域、打造全民的支付工具。

由全聯百分之百投資的專營電子支付機構「全支付」，將於9月1日正式上線，會員可直接從「PX Pay」實名制升級服務，不僅可選信用卡付款，同時也將開放直連銀行帳戶付款，及全聯門市現金儲值至全支付帳戶付款。

全支付的使用範圍，涵蓋連鎖餐飲、百貨、遊樂園、手搖飲、電影院、交通、商圈、夜市等，全台共超過百大品牌，如王品集團、全國電子、台灣大車隊、環球購物中心、屈臣氏、秀泰影城、比漾廣場、宏匯廣場、路易莎咖啡、錢櫃、義大世界、嘟嘟房等，首波共有10萬個支付據點皆可全支付，預計首年可達300萬下載量。

即起至12月31日止，PX Pay升級全支付，就送50點全點；9月1日至12月31日止，在全聯使用全支付付款，消費滿百元即可享福利點數3倍送。