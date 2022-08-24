教育局主秘郭明洲說，為協助可能潛在疑似遭性侵的受害者，24日擴大受理檢舉，絕不縱放任一校園性侵案件。（台中市政府提供）

又有女學生控台中狼校長性侵 教育局擴大受理成立專線

台中市傳出25年前某黃姓教師疑似性侵女學生校園性平事件，市府「性別平等教育委員會」已受理被害人申請並積極調查中。近日黃姓當事人再次遭人檢舉疑似有另1位同國中、不同屆的女受害人。教育局主秘郭明洲說，為協助可能潛在疑似遭性侵的受害者，24日擴大受理檢舉，特以專案提供上班時間的專線04-2526-0040，絕不縱放任一校園性侵案件。

郭明洲表示，這件20多年前的校園性平案，雖過了刑事追訴期，教育局今年4月接獲檢舉，隨即依規交由市府「性別平等教育委員會」審議並決定受理進行行政調查。該委員會由學者、專家、律師、學校代表、家長團體代表、教師團體代表等計17人組成。

郭明洲指出，8月22日黃姓當事人再次遭人檢舉，儘管檢舉人提供的資料有限，教育局仍依規辦理，絕無外界所謂刁難或不准立案的情況。今天教育局進一步以專案提供擴大受理檢舉專線，宣示絕不放縱任何一件校園性侵案件的決心，檢舉人資料絕對受到保密。

郭明洲強調，黃姓當事人今年4月被檢舉的性平事件刻正調查中，「性別平等教育委員會」決議組成調查小組就申請人、當事人及關係人做密集訪談，盡全力釐清真相。倘調查結果屬實，教育局一定嚴懲重辦，絕不寬貸。

教育局也依「性別平等教育委員會」建議，暫緩當事人退休申請，當事人今年8月1日當事人身分已由校長轉為教師，留職停薪、接受調查。教育局強調，不論當事人職務或身分如何轉換，教育局對校園性侵案零容忍，力求真相的態度始終如一，勿枉勿縱；如有違法，嚴懲重辦，以維護安全友善的校園。

被指控的校長日前受訪指出，20多年來沒聯絡的學生有這樣的指控讓人很錯愕，完全是子虛烏有的事，但仍全力配合教育局的調查；至於議員指控遊說家長團體試圖影響調查結果，更是絕對沒有的事。該學生在調查過程中開記者會，才是試圖影響調查結果。

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