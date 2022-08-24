研究人員表示，一種據說是古代美人魚傳說來源的海洋哺乳動物「儒艮」(英文：Dugong)，由於很多年沒有被人目擊了，就算存在也無法持續繁衍，已確定在大陸沿海滅絕。

BBC報導，在大陸沿海社區進行的調查訪問，過去5年只有 3人曾經見過，這顯示種族已經過於稀少。

儒艮是海牛目的海洋哺乳動物，兩者食性也相似，都是以海草為食，最大的外型差異在尾部，海牛是扇型尾，而儒艮是分叉尾，因此外型更類似美人魚。儒艮與海牛的分布也不同，海牛生活在大西洋海域，而儒艮是在西太平洋與印度洋。成年儒艮可長至4公尺，體重可達1.6噸，被稱為海洋中最溫和的巨人。

儒艮以海草為食。(圖/iucn sos)

然而，它在大陸沿海已經完全消失，雖然仍然存在於世界其他地方，但也面臨著類似的威脅。

倫敦動物學會 (ZSL) 的山謬•特維教授(Samuel Turvey)他說：「儒艮在中國的消失，是一個毀滅性的損失。」

ZSL 和中國科學院的科學家，審查了大陸海域先前發現儒艮的歷史資料，他們發現，自 2000 年以來，科學家們就沒有經過證實的目擊事件。再採訪了居住在這些沿海地區的 788 名居民，結果平均而言，已有23年沒有見過儒艮。在過去的5年時間裡，只有3個人見過1隻。

ZSL研究人員表示，這顯示儒艮已經在大陸沿海滅絕，就算現在還有稀少的幾隻，也無法保持基因多樣性，仍然會滅絕。

早在1988年，儒艮的種群數量就因海洋汙染、環境惡化、過度捕撈而顯著下降，當時大陸國務院將其列為國家一級重點保護動物，然而為時已晚。

研究人員認為，大陸沿海缺乏足夠規模的海草床，儒艮食物不足，導致數量迅速崩潰。由於工業和農業污染、沿海開發、不受管制的捕魚和氣候變化，全球每年有 7% 的海草棲息地正在消失。

特維教授表示，在大陸沿海的滅絕事件，警示著其他棲地也相當危險，澳洲外海、東非也都有儒艮的生存危機。