男星許紹洋當年在偶像劇《薰衣草》和《海豚灣戀人》中，展現憂鬱斯文和帥氣花美男形象，成為萬千少女的夢中情人，但2010年被爆料找黑道喬事情鬧上警局，儘管事後證明清白卻形象已重挫；近年許紹洋都在大陸拍戲或接商演，日前有民眾PO出他表演時台下超冷清的落寞畫面，不過，有網友爆料他接一場商演價碼約80萬元，「哪還會在意台下多少人」。

許紹洋在美國長大，從小就想當歌手所以回出生地香港找機會，直到劉德華建議他「想唱歌，應該去台灣」，讓他決定到台灣發展，他也靠著演出偶像劇《薰衣草》兼唱主題曲《花香》，一夕之間爆紅，帥氣形象又會唱歌，簡直是「出道即巔峰」。

許紹洋商演畫面曝光，現場幾乎沒什麼互動，反應極冷清。(圖/ 摘自微博)

在演出《薰衣草》之後，還有和張韶涵共同演出《海豚灣戀人》，一樣話題不斷；直到2010年許紹洋在夜店與人起糾紛，還傳出找黑道把對方打成重傷，遭移交台北地檢署徵訊；儘管許紹洋最後獲得清白，但斯文小生形象已回不去，重創他在台演藝事業。

後來許紹洋離開台灣轉往大陸發展，一開始還有不少戲劇演出機會，近年則以接商演為主，日前有民眾在微博上傳一段許紹洋街上商演畫面，台下觀眾零零散散還反應極冷清，也沒人跟許紹洋互動；該影片曝光後，許多人看到昔日帥氣風光的許紹洋，淪落這種商演很感慨，但也有網友爆料，許紹洋一場商演價碼約80萬元，認為有收入比互動重要，至少還有商演的機會。