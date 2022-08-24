經爭取原民會前瞻計畫補助200萬元，將閒置托兒所整建為功能齊全的部落文化健康站及長照C據點，今辦喬遷。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

經爭取原民會前瞻計畫補助200萬元，將閒置托兒所整建為功能齊全的部落文化健康站及長照C據點，今辦喬遷典禮。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

5鄰部落對外聯絡橋梁在88風災時沖毀，迄今未修復，多年來只以多孔RC箱涵及乾砌石引道作為臨時替代道路。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣阿里山鄉偏鄉來吉村今雙喜臨門，居民歡慶部落文化健康站喬遷。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣阿里山鄉偏鄉來吉村今雙喜臨門，居民歡慶部落文化健康站喬遷，也為往來阿里山溪兩岸的五鄰橋辦開工動土，部落上下一片歡欣。

來吉村是阿里山鄉最早設立文化健康站的村落，早期名為老人日間關懷站，2009年成立時是借用來吉基督長老教會作為活動場所，近年歷經4次搬遷，曾進駐民宅、天主教堂，之後村長武正清號召村民在社區發展協會辦公室旁蓋了一間簡易的木造房屋和涼亭，但因空間狹窄又與協會共用，長輩行走不便，戶外活動易受風吹日曬雨淋，且陸續添購的延緩失能器材也無處放置，亟需一處老人家專屬的活動空間。

而來吉村鄉立托兒所關閉閒置6年，已淪為廢棄資材堆放場所，縣政府與鄉公所合作爭取原民會前瞻計畫補助200萬元，整建為功能齊全的部落文化健康站及長照C據點，去年8月開工，今年1月完工驗收，原定農曆年前啟用，因covid-19疫情影響，延至今天才辦喬遷，並由嘉義縣長翁章梁、原民立委伍麗華、原民會副主委谷縱Qucung、鄉長杜力泉、縣議員武清山、村長武正清等人主持剪綵。

翁章梁說，原民部落土地受地形和法令限制，加上公有土地與建築物不足，建築費用高，用地難尋，現有8個文健站有6個站是使用舊建物、借用教會或民宅，如果每村都要興建一座符合長者使用的活動中心，曠日費時，財政也難以負擔，所以整建閒置空間是最快速、最直接的辦法，來吉就是他任內阿里山鄉第4站利用舊有建物修繕完成的文化健康站。

隨後翁章梁等人主持斥資1.21億元的五鄰橋動土典禮，由於5鄰部落對外聯絡橋梁在88風災時沖毀，迄今未修復，多年來只以多孔RC箱涵及乾砌石引道作為臨時替代道路，每逢風災雨害，便橋、便道就會被沖毀，村民只能繞路遠行。

新建的五鄰橋含引道全長270公尺，寬7公尺，為I型鋼梁橋，河道中落一墩，設計高度與通洪斷面遠大於現在的12孔箱涵便道，預定2023年底完工通車，翁章梁說，來吉五鄰住有7戶人家，很多村民的農地也都位在阿里山溪北面的五鄰，由於興建費用高，縣府、公所和各級民代多方奔走爭取中央支持，未來還將爭取觀光局連結觀光資源，滿足鄉親一條安全回家的路及發展需求。