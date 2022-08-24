即使房市景氣面臨走緩轉折，豪宅市場仍吸引高端買盤出手，今年迄今已有20件豪宅交易站上每坪200萬單價。根據最新實價登錄顯示，大直水岸豪宅「代官山」13樓戶別，今年6月以總價1.68億、每坪201萬出售，是近5年來「代官山」成交最高單價，也讓「代官山」重返200萬俱樂部。

台灣房屋調查顯示，今年以來已有五個豪宅社區、共計20戶交易，成交單價突破200萬大關，其中「信義聯勤」19樓戶每坪260萬元，為今年迄今的最高單價「豪宅王」，其次為「松濤苑」11樓戶每坪250萬元，此外，「潤泰敦峰」、「西華富邦」最高單價亦達每坪240萬、233萬元，近期成交的「代官山」13樓戶每坪201萬元。

200萬俱樂部的五大社區中「潤泰敦峰」共有9戶交易，數量最多，其次為「信義聯勤」的5戶。

近年能站上200萬單價的豪宅，地段上以多聚集在信義計劃區、大安區以及大直水岸，精華地段、足夠大面積的基地，建商品牌以及豪宅規劃和定位鮮明，都是200萬俱樂部的必要條件，以大直水岸來說，除了「西華富邦」和「代官山」外，包括「輕井澤」、「帝景水花園」等最高成交單價也都曾站上每坪200萬。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，「代官山」位於大直水案第一排，目前屋齡已達16年，地段和景觀有不可取代的優勢，由於總戶數僅25戶，釋出稀有、流通性低，2013年曾創下每坪233萬元的社區最高單價，近年交易單價多能在每坪180～185萬元左右，這次最新的高樓層交易也是自2017年五年多來，再度站上每坪200萬元的關卡。