台中一名10歲女童因嚴重水瀉、腹痛就醫，經醫院實驗室檢驗疑似出血性大腸桿菌E.coli (EHEC) O157：H7，經院方通報，疾管署今（24日）公告為2004年以來將該傳染病納入第二類法定傳染病後第三例本土病例、也是今年首例，由於該疾病為生食生飲以及糞口傳染，女童家長強調不給女兒生食，目前匡列15名接觸者採檢，並對潛伏期用餐員工進行採檢。

該女童因嚴重水瀉、腹痛就醫，8月11日住院，目前病況穩定，症狀緩解，已於8月22日出院返家。經疫調，該名10歲以下女童與家人同住，據家長表示，平日就不給女童生食肉品或生菜等風險食品，另調查女童曾於潛伏期間至補習班上課，同住家人5人及補習班師生共10人，皆無不適症狀，目前已採檢同住家人及接觸者的檢體並送驗，將持續調查。

衛生局長曾梓展說明，腸道出血性大腸桿菌感染症潛伏期約2至8天，潛伏期間女童多次到餐廳外食，且到遊樂園遊玩，目前也已安排潛伏期飲食之餐廳工作人員採檢，積極尋找感染源。

曾梓展說明，傳染病防治法2004年將腸道出血性大腸桿菌感染症列為第二類法定傳染病，罹病者嚴重時成人會有腎衰竭、血栓性血小板減少性紫斑症；小孩則有一成機率發生溶血性尿毒症候群。

衛生局呼籲，民眾外出旅遊，避免生食或飲用未經滅菌處理的乳品、果汁、生菜、肉品等；用餐前、上完廁所或接觸動物後應使用肥皂洗手，如有出現腹痛、腹瀉、水瀉或黏液狀糞便或血絲時，應及早就醫治療。