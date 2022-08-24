艾成遺孀王瞳今在艾成追思音樂會尾聲「如此艾妳」橋段致詞，一上台就又哭了，但她堅強勇敢地說，「我答應成成不要哭的，因為我一哭，他就會很慌張，對，他很怕我哭」。除了細數十年相處的高山低谷，她最後深情地說，有一種愛情叫做艾成王瞳，此時螢幕上同時秀出兩人及愛犬哈嚕的Q版圖片，並寫上「我艾你，與妳瞳在」，「這張圖是我打算回馬來西亞前給他的驚喜，上面本來是要印9月10日喜帖資訊，如今變成這樣，成為我們永恆紀念」。

王瞳致詞說，「親愛的老公，我好想你。原本9月3日我們要一起回馬來西亞的家，9月10日辦婚禮。以往都是我安排行程，這次我故意讓你全權安排，因為你是我的頭，我要順服你。而且我相信你一定可以，果然你安排得超棒，我們的行事曆寫得仔仔細細清清楚楚，我滿心期待那天到來，因為疫情我們已經3年沒回馬來西亞的家。我今天穿的就是你買給我的衣服，準備蜜月時穿的，就當作今天也是在跟你辦婚禮喔！」

王瞳穿著艾成為她買的新衣服，忍悲細數兩人十年點滴。（羅永銘攝）

她說，這幾天用文字無法形容她的悲傷，「無法相信用生命在愛我的你，怎麼捨得讓我傷心難過，你不是說我們要生孩子嗎。要買離教會很近的房子，就可以接待人到家裡嗎？這幾天不敢聽你的歌、不敢看新聞、不敢看手機，只想去找你！我跟主說我撐不住了，請祢瘋狂安慰我！神透過各種方式讓我知道，你已經經在神旁邊，非常榮耀非常美好！也跟我說，瞳瞳妳千萬不能做傻事，以為是去找你，其實是永別，要好好活著，將來才會再見！這就是艾成，全心全意愛著我的艾成！」

王瞳也回憶一起經歷的10年高山低谷，「從交往時你吃得胖嘟嘟，大家都不看好，我到處跟網友筆戰。愛唱歌的你，也讓我闖進你的歌唱生涯，一起組樂團，站在你身後成為你的鍵盤手，我在偏僻的地方也會為你準備好牛排，因為我就是好喜歡你唱歌會發光的樣子，在你身邊為你彈琴、聽你唱歌、看你搞笑，都覺得好滿足。人生不在乎長短，只在乎精彩，短短40年你真的活得精彩，6歲無師自動會彈鋼琴、參加歌唱比賽都拿第一名，你做見證時常說獎盃比媽媽的鍋碗瓢盆還要多。你流浪到台灣西門町，成為《超偶》冠軍、演出《新兵日記》、創立艾叻沙⋯⋯，一直到兩年前做了王瞳的老公，因為你在禱告中曾聽到神叫我們7月7日去結婚，那天開始我們的77傳奇就沒停止過。你榮耀的時刻是10點10分，我仔細意會後才發現，其實那也是7（比出手勢，時鐘上的10點10分），以後我拍照都會比這樣喔」。

哭腫眼的王瞳緊抱同樣心碎的艾成媽媽。（民視提供）

王瞳說，現在她不再只有悲傷，而是悲傷與平安並存，因為6年前艾成是被神救回來的，所以她會成為艾成生命的延續，「你放心，有耶穌的愛，有教會家人、我家人陪伴，民視這麼愛我的同事們的陪伴，我永遠會是上帝的寶貝女兒、你美麗的最愛老婆。夫妻本是一體，我們現在更是合而為一，我會將我們77傳奇繼續下去。能嫁給你是我這輩子做的最正確決定。」末了，她彈奏鋼琴，伴著艾成歌聲，最後一次合作艾成為她創作的《我在這裡》，「是你寫給我的」。

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