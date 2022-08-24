「安野光雅・奇妙的數學世界」互動展特，移師到台中新光三越展出至8月31日。（信誼基金會提供／實習記者何穎欣台中傳真）

隨暑假步入尾聲，信誼基金會在台中市推出「安野光雅・奇妙的數學世界」互動展，該展在台北、高雄巡迴展出1個月內，就超過5萬人次到訪，最後一站移師到台中，將展出至8月31日。主辦單位今天表示，透過事後問卷調查發現，北部的親子偏愛腦力激盪、南部則較喜歡大型教具。

信誼基金會表示，此展以國際安徒生插畫大獎得主日本圖畫書大師「安野光雅」的作品《進入數學世界的圖畫書》，搭配融入科學、數學、文學、建築等領域的《天動說》、《跳蚤市場》等圖畫書，規畫親子探索活動，在台中新光三越百貨展出，民眾可免費體驗由大師圖畫書，延伸設計的7項展區藝術輸出與數學遊戲。

信誼基金會營運長廖瑞文強調，展場透過圖像、遊戲，及簡單易懂介紹，讓孩子很容易進入遊戲情境，很適合幼兒體驗，甚至祖孫三代一起來探索。廖瑞文並提醒家長，在遊戲過程中不用急著為孩子尋找答案，每種遊戲都有不同的解答方式和路徑，讓孩子多多嘗試，就算答案是錯的，孩子也能在找答案的過程中瞭解前因後果，發現找答案的樂趣。

信誼基金會做問卷調查發現，南北親子在遊戲上有不同的偏好，北部地區的親子偏愛腦力激盪的「一筆畫大挑戰」繞繩遊戲和「美麗的三角形」圖形遊戲；南部地區的親子較喜歡大型教具，近7成親子表示最喜歡「10個人快樂的搬家」立體大書和「魔術鏡射」透過鏡射觀察圖片的變形。