藝人許維恩的外公有荷蘭血統，五官相當深邃，是演藝圈中有名的混血美女。許維恩去年3月認愛小6歲的男星王家梁，小倆口5月即宣布求婚成功，並浪漫在去年11月11日、許維恩迎接40歲生日時登記結婚，她在採訪中透露婚禮可能辦在今年年底，不過近期許維恩脖子上出現頸圈，引起外界關注。

許維恩今（24）日在社群平台更新近況，表示大家看到限時動態的畫面，紛紛關心她脖子怎麼了，還有些人以為是新造型，對此許維恩親自解釋：「我的頸椎有兩結肌肉撕裂傷有點小嚴重～已戴護頸圈一陣子～至少不會那麼疼痛～」許維恩透露自己去看醫生時，醫生說看這個狀況應該很痛，但許維恩很能忍，她則心想「雖然我很但忍到頭痛想吐的那種不同舒服～真的想叫救護車。」

看完醫生後有護頸圈幫忙支撐已經好很多了，敬業的她說「再痛工作還是要做好～事情也要完成～」照片中許維恩戴著黑色護頸，表情一臉無奈，她解釋自己只是看起來疲憊，但內心是滿滿的熱誠面對工作，直呼：「再疼也要完成今日事」，許維恩幽默笑稱就算戴著護頸也要走在時尚尖端，自爆除了脖子出狀況，腳底板最近也一直在流血，自嘲時尚尖端不好走，不過她樂觀坦言「有著一個時尚的護頸頭圈，每天穿配搭著它也開心，謝謝寶寶大家們關心。」