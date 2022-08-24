「小樂」吳思賢近來孫盛希合作推出新單曲〈OVERYOU〉，談起兩人的緣份，起源於小樂擔任偶像劇《姊的時代》男主角，孫盛希則演唱其插曲，因此開始關注彼此，加上有共同認識的音樂製作人，所以偶爾在音樂上會有交流，直到去年底他主動問孫盛希是否要一起寫歌，才促成了這次的合作。

〈OVERYOU〉是在去年底時，小樂、孫盛希及王ADEN先一同完成曲的部份，但中間過程遲遲沒有新進度，原本孫盛希還很擔心歌曲是否能如期完成，沒想到小樂花不到一個月的時間，就安排好整首歌的歌詞、製作、配唱以及混音，令孫盛希感受到他工作的高效率。

錄音時，原本是安排孫盛希先配唱，隔天才換小樂，在兩人都唱完之後，孫盛希大讚小樂把歌曲詮釋得非常好，讓她差點想上訴，要求重新錄音。

談到這首新歌，孫盛希表示「這首歌蠻貼近我最近的生活，很有感觸!是非常鼓勵自己心靈的一首歌。」小樂也說：「OVER YOU是在現實生活中在做自己的同時，也在做別人眼中的自己。」