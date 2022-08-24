吳姍儒今出席首度擔任家扶國際服務代言人發佈會。（鄭宜熏攝）

吳姍儒（Sandy）今（24日）出席首度擔任家扶國際服務代言人發佈會，她認養小朋友才2個多月，她現場揭曉認養的5歲小女孩，笑稱整個過程好似寶寶性別派對，很驚訝又是天蠍座，「我兩個妹妹都天蠍座，想說來認養一個不同星座的，又給我配到一個天蠍座！」

Sandy今年1月和交往5年的設計師男友王先生完婚，會因為認養小孩激起母愛嗎？她淡定回：「還好耶。」話題立刻轉向剛懷孕的二妹，透露妹妹目前懷孕約3、4個月，身體沒特別不舒服，且肚子尚未明顯隆起，笑虧像「脹氣」。

她日前赴台南過生日，5天行程都由老公貼心一手安排，期間還巧遇方志友，因方志友小孩也獅子座，兩家一起開心慶生。爸爸吳宗憲有表示什麼嗎？她說爸爸根本忘記，不過她不以為意，對於今年的生日願望表示：「除了身體健康外，也希望能過得超爽。」

而Sandy與老公正值新婚，2人日前被週刊直擊在外頭約會，小兩口全程十指緊扣，十分甜蜜。她今受訪時笑說：「我們只是去腳底按摩後準備開車回家，相當無聊的日常。」表示看到內容還感到抱歉，覺得沒有爆點，開玩笑說早知道就在街上與老公大打出手。

因余祥銓常參加《小明星大跟班》錄影，Sandy說最近還沒碰到余祥銓，先給他們家屬一些安靜的空間，「我知道他們（姐弟）關係很好，對他來說我相信是需要時間沈澱。」