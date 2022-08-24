前新竹市長林智堅碩士學位15天內遭到「雙殺」，國民黨立委賴士葆直言，蔡英文促黨內檢討警惕3件事情，卻不提在社會紛擾許久的論文門，她欽點並力挺林智堅，並要黨公職一起捍衛他的清白，結果被民意撻伐、被台大與中華大學撤銷學位，蔡英文竟沒有一點究己之意，彷彿不曾發生過，蔡英文永遠不檢討自己，永遠不會有錯。

賴士葆指出，數位中介法侵犯言論自由，看到民意炸鍋才喊停，請問現在選前要捍衛言論自由，等選後會不會再伺機繼續推動？

他指出，柬埔寨事件黑幫該被檢討，新南向政策要不要檢討？政府一再宣稱進出口創新高，每人國內生產毛額超過3萬，經濟成長是亞州四小龍之首，好像台灣錢淹腳目，為何國人紛紛被拐騙到薪資所得只有台灣17分之1的柬埔寨當被凌虐的奴工？

賴士葆強調，蔡英文忘了3年前殺警案發生就講過同樣的話，現在再講一次，完全執政的蔡政府要通過什麼法案就通過什麼法案，如果真的疼惜員警為什麼不把相關法案列為優先法案？蔡英文永遠不檢討自己，永遠不會有錯？