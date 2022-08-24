網路生活平台數字科技（5287）副總經理邱建銘表示，為留才，數字科技積極調薪，去年調薪幅度平均達6％，高於軟體網路產業的3.6％，每年也持續擴增7％～10％人才，廣招APP工程師、互動設計師、影音企劃、剪輯等人才，而看好後續房市、車市、外包經濟發展，數字科技今年也將再招攬近一成的人才。

展望下半年，數字科技表示，旗下旗下新站台將持續強化各自特色，並互相串接，成為完整的人力市場生態圈，預期在民生消費需求回溫，房市、車市需求不墜，將有望帶動旗下各平台營收持續成長可期，樂看全年營運表現。

根據518熊班調查數據顯示，影響員工入職與否的條件中，主要為薪資、職涯以及公司福利。且在薪資方面，年終獎金（佔84.6％）排名第一，為員工最在意的，接下來依序為「每年固定調薪」（74.9％）、「績效獎金」（45.7％）。另外，在福利方面，則以「員工旅遊/聚餐補助」為員工最青睞的福利之一（51.8％），另外還有像是「彈性上下班」（50.1％）、「每年健康檢查」（43.4％）也相當受員工期待。

職涯相關，則以「明確升遷管道」（73.1％）、「進修補助」（58.0％）及「教育訓練」（佔50.4％）最受員工歡迎。

邱建銘說，數字科技近年積極搶人才，以去年來說，平均調薪幅度為6％，優於軟體網路產業的調薪幅度3.6％，另除每年固定調薪以外，也發放營收分紅等現金獎勵，期望積極招募人才。

此外，數字科技每年也擴增7％～10％的員工，主要徵才對象為APP工程師、互動設計師、影音企劃、剪輯人才等。數字科技表示，看好2023年房市、車市以及零工與外包經濟的發展，預期接下來將再招攬近一成的工程、產品、設計人才加入，擴大營運動能。