根據《2022國際投資併購白皮書》 統計，2021年國內企業投資併購交易金額約107.76億美元，是2020年全年32.46億美元的3倍多，開創台灣併購紀錄中的新頁，而併購方、產業別也都出現新的局面，包括：在台灣市場發生的整併交易，首度大幅超越外資來台整併，和海外併購；金融業整併金額也首度超越科技媒體與通訊產業（TMT）的併購量，後者長年以來都是台灣併購市場的主角。

該報告也統計到今（2022）年前四個月，總併購交易金額23.26億美元，由於台灣大哥大收購台灣之星，單一個案龐大金額使得科技媒體與通訊產業（TMT）以22.33億美元，再度拿回市場主角皇冠，至於金融業在同一期間完全沒有整併交易。

併購交易的統計公布，全球數據向來以產業別為主，目的在於提供業界對於市場趨勢的掌握。台灣市場的統計，安永財務管理團隊則再細分為國內整併、外資來源，海外併購，2021年再加上特殊掛牌SPAC。2015年至2020年期間，不少外資來台買公司，台灣企業亦積極於海外併購，及至2021年出現明顯改變，國內併購成為市場主角。業者分析，與COVID疫情影響跨國交流有關，畢竟台灣內部還是相對防疫安全。

上述統計數據來自24日舉辦的「2022國際投資論壇」，由台灣併購與私募股權協會和安永財務管理諮詢服務公司、經濟部台美產業合作推動辦公室、眾達國際法律事務所共同舉辦，剖析全球與臺灣市場在後疫情時代的投資併購趨勢，以及永續發展帶來的投資契機與績效影響，以期為臺灣企業提供如何取得投資優勢，創造成長新動能之建言。

2021年可說是台灣金融業的整併大年，計有3件金融業交易案，入列此次白皮書的台灣投資併購交易前十大併購交易案件，包括開發金併中壽（第1），星展併花旗消金（第4），國票金併安泰銀（第7），總計金額58.16億美元。