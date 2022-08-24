中央銀行公布7月金融情況，代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額暴增1,713億元，重返3兆元大關之上的3兆1,061億元、創近五個月新高，央行官員表示，當月台股發放現金股利高達9,500億元，且集中在下半個月，與自然人戶（散戶）進帳後尚未轉出有關。

根據央行統計，證券劃撥存款餘額在去年5月站上3兆元大關，並持續12個月，至今年5月跌破3兆元，6月延續減少趨勢，7月餘額大增後，重返3兆元之上。央行官員說明，7月龐大台股現金股利集中在下半個月發放，自然人戶可能在股利入帳後，尚未決定移至其他定存帳戶，暫停留在證券劃撥帳戶上，使得餘額大幅增加。

央行統計並顯示，台股7月股價指數月平均狂洩1,323點，來到14,566點、創19個月新低，日平均成交值減少120億元至2,160億元，月底融資餘額月減228億元至2,483億元、創20個月新低。

外資7月在台股僅小幅賣超177億元，但根據金管會統計外資當月匯出50.75億美元，主要也是台股現金股利進帳效應，同時反應在外國人新台幣存款月增476億元來到2,913億元，年增率較上月增加3.64個百分點至14.69％。