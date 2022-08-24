對於前新竹市長林智堅的中華大學碩士論文被認定抄襲情節重大，碩士學位被校方撤銷一事，國民黨立委鄭麗文指出，林智堅當時可能就已經知道，中華大學的碩論很難挽回了，所以才決定當時就退選。不過朱學恒質疑，民進黨怎會推出從頭到尾都是騙、從頭到尾都是包裝的一個「錯假害」？鄭麗文淡淡說，「很正常啊！」

前新竹市長林智堅的中華大學碩士論文，24日被審議委員會認定抄襲情節重大，碩士學位被校方撤銷，中華大學校長劉維琪也透過學校祕書處發出3點聲明，期許林智堅記取教訓努力再出發。

國民黨立委鄭麗文24日在朱學恒直播時指出，林智堅當時就已經知道沒辦法寶中華大學碩士論文凹回來，所以只好決定放棄。當時換總比現在確定雙殺再換來得好吧！如果林智堅現在確定雙殺再退選，會對民進黨傷到骨子裡，無可救藥。鄭麗文強調，林智堅當時可能就已經知道，中華大學的碩論很難挽回了，所以才決定當時就退選。

不過朱學恒質疑，民進黨怎會推出從頭到尾都是騙、從頭到尾都是包裝的一個「錯假害」？鄭麗文淡淡說，「很正常啊！」，民進黨大部分成功的政治人物都是因為這樣成功的阿！都是因為騙啊！作假阿！