台南殺警案凶嫌林信吾已遭羈押，警界高層案發後全員出動緝凶，而臉書「靠北警察」近日卻有1篇諷刺文章，大酸警政署長黃明昭、警察局長方仰寧只是作秀，痛罵矯正署怕丟臉不敢發佈逃獄訊息，文章最後提到2019年遭刺殺殉職的員警李承翰說「承翰學長，對不起，你走之後，什麼事情都依然沒有改變」。

臉書粉絲專頁「靠北警察」有篇文章提到，感謝警察局長方仰寧提醒警政署長黃明昭「在作秀時出現」，也暗諷黃明昭沒穿防彈衣到現在，在嫌犯已被壓制時站在鏡頭前方，內容還提到法務部矯正署因為怕丟臉不敢發佈逃獄訊息，導致「逾期未歸」的犯人「拿下雙殺」，並大酸台灣的司機系統。

臉書「靠北警察」卻出現1篇諷刺文章，大酸警政署長黃明昭、警察局長方仰寧只是在作秀，更痛罵矯正署怕丟臉不敢發佈逃獄訊息。（翻攝自臉書「靠北警察」）

臉書「靠北警察」卻出現1篇諷刺文章，大酸警政署長黃明昭、警察局長方仰寧只是在作秀，更痛罵矯正署怕丟臉不敢發佈逃獄訊息。（資料照）

該篇文章指出台灣司法系統總是對罪犯一再憐憫，羈押條件嚴謹、假釋條件鬆散，犯案多起還刑期打折，「果然教化『成笑卓悅』」，並再度暗諷總統、總統，文章最後提及2019年警員李承翰在嘉義車站遭旅客用刀刺傷腹部殉職，「承翰學長，對不起，你走之後，什麼事情都依然沒有改變」。

文章引發廣大討論，網友留言「這篇寫的太真實了， 一語雙關，褒貶都有」、「警察的悲歌，今天公祭不是明天忘記、而是馬上忘記」、「為何靠北的這麼貼切」、「台灣發生不幸重大刑案才是他們做秀的專屬舞臺，警察真可悲讓您犧牲了，辛苦您們了」、「這篇文真的太寫實了」、「超級認同，辛苦的警察」。