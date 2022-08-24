國人在海外被剝削，留下的工作生活記錄。（翻攝畫面）

我國人被拐賣到東南亞的人口販運案件持續引發關注。警政署經返台的被害人了解，被害人在海外詐騙機房不從就被毆打，但就算一天工作18個小時也賺不到錢，事前談好的薪資會用各種名目，如打瞌睡、上廁所過久，惡意扣款，做愈久欠債愈多，根本與招募廣告的工作條件不符。

警政署表示，目前全面掃蕩國內人口販子，23日查獲3件8人，自3月統計到現在共查獲32件89人，33人羈押，持續偵辦中。

刑事局國際科表示，為營救受困國外的被害人，我國以跨部會分進合擊、公私協力方式陸續與多國洽談合作事宜，共同打擊跨境人口販運犯罪，並結合柬埔寨、緬甸當地台商、宗教團體，非政府組織等多方管道，進行人道救援工作。

刑事局指出，目前柬國的各詐欺園區控制被害人的犯行，成為全球矚目國際事件，在國際輿論壓力，以及公私民力奔走下，已有陸續釋放國人的趨勢。

其中立委陳亭妃昨日協助3名國人返台，24日預計將有4名國人陸續返國，其中2位由立委伍麗華協助。另外在泰國方面，也有3名國人將於本日返台，其中1名從柬埔寨移點前往緬甸時趁隙脫困獲救。

警方呼籲，切勿聽信技術門檻低但月領高薪的不實徵才廣告，赴外從事詐欺或博奕工作。國人在海外有急難救助需求，均可立即致電「外交部緊急聯絡中心」，該中心24小時服務，電話為0800-085-095(你幫我、你救我)；駐胡志明代表處急難救助電話：002-84-903927019 (越南境內直撥： 0903-927019)、駐緬甸代表處電話＋959257257575(緬甸境內直撥0925-7257575，旅外國人倘遇急難事件，一時未能與駐外館處取得聯繫時，當事人或其國內親友可直接與該中心或警政署提供報案專線(02-2765-2122~5)聯絡。