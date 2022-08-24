大陸總理李克強今日（24日）主持召開國務院常務會議，決定增加3000億（人民幣，下同）以上政策性金融工具額度，房地產方面允許允許地方一城一策，運用信貸等政策合力支持剛性和改善型住房需求等。

據央視新聞聯播，李克強主持國常會，部署穩經濟一籃子政策的接續政策措施，加力鞏固經濟恢復發展基礎。會議指出，要進一步做好抗旱減災工作。科學調度水資源，多措並舉增加抗旱水源。優先保障群眾飲用水。保障農業灌溉用水，指導農戶抗旱保秋糧。中央預備費拿出100億元，重點支持中稻抗旱。抓緊研究推動晚稻豐收舉措，中央財政持續予以支持。

會議指出，當前經濟延續6月份恢復發展態勢，但恢復基礎不牢固。要貫徹中共中央、國務院部署，全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵，及時果斷施策，保持合理政策規模，用好工具箱中可用工具，加力鞏固經濟恢復發展基礎，不搞大水漫灌、不透支未來。在落實穩經濟一籃子政策同時，再實施19項接續政策，形成組合效應，推動經濟企穩向好、保持運行在合理區間，努力爭取最好結果。

主要包括：一是增加3000億元以上政策性開發性金融工具額度，依法用好5000多億元專項債結存限額。持續釋放貸款市場報價利率改革和傳導效應，降低融資成本。二是核准開工一批基礎設施等項目，項目要有效益、保證質量，防止資金挪用。出台措施支持民營企業、平台經濟發展。允許地方「一城一策」運用信貸等政策，合理支持剛性和改善性住房需求。為商務人員出入境提供便利。

三是對一批行政事業性收費緩繳一個季度。四是支持中央發電企業等發行2000億元債券，再發放100億元農資補貼。五是持續抓好物流保通保暢。六是各部門要迅即出台政策細則，各地要出台配套政策。國務院即時派出穩住經濟大盤督導和服務工作組，由部門主要負責人帶隊赴地方聯合辦公，用「放管服」改革等辦法提高審批效率，壓實地方責任，加快政策落實。