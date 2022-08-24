2022世界羽球錦標賽，寶島女單一姐戴資穎在2號球場壓軸出賽，不過斯洛伐克對手蕾琵絲卡（Martina Repiska）實力和小戴有段落差，小戴失分主要是自己失誤，最終戴資穎21比9、21比12不到半小時快速獲勝，晉級16強。

戴資穎是女單第2種子，而世錦賽有64籤，除了男單其他4個項目前16種子有輪空優勢，因此戴資穎直到今天（24日）才迎來本屆世錦賽首場賽事。

蕾琵絲卡世界排名第80，比賽中許多球都打出界而送分給戴資穎，因此儘管首局曾兩度超前比數，小戴還是很快就能掌握比賽，透過一波連得7分穩住陣腳，也將分差擴大到雙位數，短短11分鐘就先下一局。

第2局戴資穎很快就取得9比3領先，雖有兩球未積極防守失分，讓蕾琵絲卡稍稍追上，但蕾琵絲卡又出現失誤，讓小戴11比5進入技術暫停休息，回到場上小戴在不影響勝負的情況也做些手法上變化，再多適應一下風向，取得了8個賽末點，在第1個賽末點就結束比賽。

戴資穎下一輪將面對近兩年較少參加國際賽、目前世界排名第79的越南選手武氏妝，雙方之前交手過兩次，都是小戴帶走勝利。戴資穎去年在世錦賽獲得銀牌，締造台灣女單世錦賽最佳成績，儘管台北羽球公開賽後休息約1個月才出征國際賽，目前狀況看起來很不錯。

另外，大會男單第2種子、日本地主好手桃田賢斗，則是32強賽17比21、16比21遭印度普蘭諾伊襲擊，提前出局。桃田之前對普蘭諾伊8戰全勝，沒想到卻在主場吞下交手首敗。