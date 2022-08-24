台灣獨立遊戲團隊在國際發光！台灣獨立遊戲團隊SIGONO製作的《OPUS：龍脈常歌》獲得被《紐約時報》譽為「網路界的奧斯卡獎」、「網路界最高榮譽」的威比獎（Webby Awards），這是威比獎從1996年創立以來，史上第一次台灣團隊獲獎。

威比獎是國際公認的代表數位行業最領先和權威的國際性大獎，由國際數位藝術和科學協會主辦和評審，來榮耀一年之中最傑出的個人和組織。歷屆得主包含漫威、星際大戰、權力遊戲、湯姆漢克斯、席琳狄翁、村上隆、BBC、CNN、Google等。

今年，威比獎有14,000件來自全世界的作品參與評選，台灣團隊SIGONO製作的《OPUS：龍脈常歌》在遊戲類別中脫穎而出，獲得威比獎肯定。

在威比獎之前，早在今年一月《OPUS：龍脈常歌》就已獲得美國獨立遊戲最高殿堂Independent Game Festival優秀敘事大獎榮譽入選肯定。

《OPUS：龍脈常歌》作為一款故事導向的遊戲，遊戲中包含幾萬字的文本跟大量文化內容，能跨越文化壁壘獲得世界舞台的肯定，對台灣的創作者來說是巨大的鼓勵。

台灣是個文化多元的地方，卻長期缺乏國產自製的遊戲。台灣曾是全球第三的遊戲輸出大國，僅次於美、日。如今自製研發人才持續減少，台灣只有不到10%的產品是由台灣人研發，其他90%以上都是代工。

台灣的遊戲市場以代理為主流。台灣開發環境艱困，比起自製遊戲，代理能夠快速回收成本，就經營考量上多數都會選擇高報酬的地方投入，因此很難建立可以持續誕生出好作品的產業環境。再加上台灣民眾對於外來文化的接受度很高，也讓台灣自製的遊戲沒有本地優勢。

SIGONO創辦人李思毅說，在製作《OPUS：龍脈常歌》的過程中，堅持要為遊戲加入中文配音，「因為得做」。他表示，「大家都知道，在台灣創造文化商品時，過程是較為辛苦的，因為市場多為國際的作品壟斷，面對各種夾殺與刻板印象，本來就在夾縫中求生。」

李思毅說，為了讓更多創作者與產業升級，SIGONO認為，提供更多機會是必須的，讓有夢的年輕人能發揮所長，一起追逐台灣產業更好的夢想。