證交所表示，中信特選金融（00917）ETF將於8月26日正式掛牌上市。

該檔ETF之標的指數為「ICE FactSet特選金融及數據指數」，由ICE Data Indices, LLC所編製及維護。

指數成分股自美國、英國、德國、法國及香港等地掛牌公司中，選擇50％以上營收來自RBICS Level 6定義之金融相關行業，且符合市值及流動性標準之股票，旨在追蹤全球金融體系中具領導地位的交易所、資產管理公司、銀行及證券商、金融數據及分析公司的績效表現，現有成分股計50檔。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達140檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。